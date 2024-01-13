Новые автобусы получили три школы Уссурийского городского округа

Современные и комфортабельные транспортные средства накануне передали приморским школам. Три автобуса получили учреждения Уссурийского городского округа, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на администрацию УГО.
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