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«Это даже хорошо». Евстафьев объяснил, почему США начали угрожать своим союзникам

«Это даже хорошо». Евстафьев объяснил, почему США начали угрожать своим союзникам

Тот факт, что Соединенные Штаты начали открыто угрожать своим ключевым союзникам, в частности, Объединенным Арабским Эмиратам, является очень показательным, так как свидетельствует о том, что пресловутая американская мягкая сила перестает работать.

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