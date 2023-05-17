Тот факт, что Соединенные Штаты начали открыто угрожать своим ключевым союзникам, в частности, Объединенным Арабским Эмиратам, является очень показательным, так как свидетельствует о том, что пресловутая американская мягкая сила перестает работать.
Тот факт, что Соединенные Штаты начали открыто угрожать своим ключевым союзникам, в частности, Объединенным Арабским Эмиратам, является очень показательным, так как свидетельствует о том, что пресловутая американская мягкая сила перестает работать.
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