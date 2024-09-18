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Глоба назвала три знака зодиака, которым принесет финансовые трудности лунное затмение

Глоба назвала три знака зодиака, которым принесет финансовые трудности лунное затмение

Астролог предупредила о грядущих неприятностях. Тамара Глоба в эфире кадр передачи18 сентября мир будет наблюдать частичное лунное затмение, которое начнется в 17:44 по московскому времени и окажет влияние на все сферы нашей жизни.

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