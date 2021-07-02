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Казахстанец Рахмонов о плане на бой с Празересом: «Не думал, что смогу задушить»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о плане на бой с бразильцем Празеросом, который он выиграл сабмишеном во втором раунде: «Не думал, что смогу задушить соперника, так как он невысокий, с хорошей базой джиу-джитсу, поэтому думал выиграть или нокаутом, или решением.

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