Казахстанец Рахмонов о плане на бой с Празересом: «Не думал, что смогу задушить»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов рассказал о плане на бой с бразильцем Празеросом, который он выиграл сабмишеном во втором раунде: «Не думал, что смогу задушить соперника, так как он невысокий, с хорошей базой джиу-джитсу, поэтому думал выиграть или нокаутом, или решением.