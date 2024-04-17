Аэропорт Сочи — место притяжения споттеров Это люди, которые восхищаются самолётами, фотографируют их и следят за авиационной повесткой.
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Аэропорт Сочи — место притяжения споттеров Это люди, которые восхищаются самолётами, фотографируют их и следят за авиационной повесткой.