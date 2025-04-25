Китайский седан BAIC U5 Plus подорожал в России на 500 тысяч рублей

В апреле 2025 года китайская компания BAIC опубликовала прайс-листы на автомобили 2025 года выпуска. Цены на седан U5 Plus оказались в среднем на полмиллиона рублей выше, чем на прошлогодние машины, сообщает портал "Автоновости дня".
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