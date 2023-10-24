Заборы и ограждения из подручных материалов: досок, веток, прутьев! Быстро, недорого, красиво (много примеров)

Добрый день, уважаемые гости и подписчики канала «Строю для себя»! Тема ограждения своего участка недорогими заборами очень актуальна, и в данной статье хотел бы описать варианты красивых, экономичных и что немало важно, доступных к возведению своими руками, заборов из подручных материалов.