Ведущему сценаристу Baldur's Gate 3 “очень интересно” увидеть будущее игры и персо...

Ведущему сценаристу Baldur's Gate 3 “очень интересно” увидеть будущее игры и персонажей за пределами LarianВедущему сценаристу Baldur’s Gate 3 “очень интересно” увидеть будущее серии CRPG за пределами Larian, но он советует людям остыть от “пикантного” фан-арта.