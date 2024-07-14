Ведущему сценаристу Baldur's Gate 3 “очень интересно” увидеть будущее игры и персо...

Ведущему сценаристу Baldur's Gate 3 “очень интересно” увидеть будущее игры и персонажей за пределами LarianВедущему сценаристу Baldur’s Gate 3 “очень интересно” увидеть будущее серии CRPG за пределами Larian, но он советует людям остыть от “пикантного” фан-арта.
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