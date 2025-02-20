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Царьград

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Звёзды русского кино снялись в фильме о героях СВО. Премьера драмы "Алдан" состоится в феврале

Звёзды русского кино снялись в фильме о героях СВО. Премьера драмы "Алдан" состоится в феврале

В Национальном центре "Россия" состоялся закрытый показ военной драмы "Алдан", рассказывающей о подвиге участников специальной военной операции.

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