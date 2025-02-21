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Царьград

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Снос замка Пугачевой в Грязи обойдется в 40 миллионов

Снос замка Пугачевой в Грязи обойдется в 40 миллионов

40 миллионов рублей будут стоить работы по сносу замка в ГрязиСнос замка в деревне Грязь, в котором до начала СВО проживали Алла Пугачева и Максим Галкин*, оценили в 40 миллионов рублей.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Не надо ничего сносить ,забрать и перепрофилировать для детей ,стариков или ветеранов войны !
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22 час.
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