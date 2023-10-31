"Новые" мигранты с презрением отвергают всё русское

Валерий Евстафьев

Этот стрелявший прав: в америке есть то, чего нет в России - электрический стул. Самое место для него. Однозначно, с ним и работают и перед засылкой и здесь на месте. Это операция и это подрывная политика против России. Почему мы узнаем об этом постфактум?