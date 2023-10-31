Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Новые" мигранты с презрением отвергают всё русское

"Новые" мигранты с презрением отвергают всё русское

В полный рост встал вопрос. А кого же принесла очередная волна миграции в Россию, что это за люди? Дикий случай произошел в Москве на автобусной остановке по улице Софьи Ковалевской.

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Комментарии
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Mustafa Пахомов
Всех этих выродков вон из страны! В своём кишлаке пусть всё и отвергают!!!
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2 д.
Валерий Евстафьев
Этот стрелявший прав: в америке есть то, чего нет в России - электрический стул. Самое место для него. Однозначно, с ним и работают и перед засылкой и здесь на месте. Это операция и это подрывная политика против России. Почему мы узнаем об этом постфактум?
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2 д.
Василий Горбатов
Самый простой и справедливый выход из ситуации: чемодан - ишак - кишлак. Вместе с &quot;воссоединившимися&quot; семьями. А если бы ещё, туда же отправить тех, кто им наше гражданство выдал - было бы вообще, здорово!
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2 д.

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