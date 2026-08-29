В Татарстане на пожаре в садовом доме спасли пожилую женщину. Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, загорелся кирпичный дом с мансардой в СНТ «Родник» в Тукаевском районе РТ, огонь распространился на площадь 20 квадратов.