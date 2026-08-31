Новейший холодильник Xiaomi на 600 литров и 130 кубиков льда поступил в продажу в Китае

Mijia Refrigerator Pro получил независимые контуры охлаждения, ионную очистку воздуха, морозильную камеру с температурой до −30 °C и управление через смартфон Компания Xiaomi вывела на китайский рынок новый холодильник Mijia Refrigerator Pro 600L Cross-Shaped Automatic Ice Maker.
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