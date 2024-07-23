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Царьград

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Следственный комитет проверит екатеринбургский детский сад, где руки ребенка заматывали скотчем

Следственный комитет проверит екатеринбургский детский сад, где руки ребенка заматывали скотчем

Родители девочки пожаловались на сотрудников частного детского сада за то, что те во время сна надевают на руки малышки полиэтиленовые пакеты и приматывают их скотчем.

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