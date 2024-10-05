У Харрис есть шансы победить Трампа на выборах президента США в 2024 году

До главных выборов в США остается ровно месяц, и исход до сих пор не очевиден. Сейчас Харрис лидирует в большинстве опросов, хотя и с небольшим отрывом<strong>До главных выборов в США остается ровно месяц, и исход до сих пор не очевиден.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии