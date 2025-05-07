«Это не моя награда, а ребят»: бавлинский боец рассказал о цене ордена Мужества

Автор: Эльза Кузнецова За плечами 36-летнего бавлинца с позывным Дог — обычная мирная профессия, долгие годы работы мастером по металлоконструкциям и более 15 месяцев службы в зоне специальной военной операции.
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