Гибкий заход: продажи раскладных смартфонов в РФ выросли почти вдвое

В России почти вдвое выросли продажи гибких смартфонов, рассказали «Известиям» ритейлеры. Цены на них снижаются из-за выхода в этот сегмент новых моделей и производителей — сейчас такие гаджеты есть в ассортименте практически у всех крупных китайских вендоров, покупателям доступны уже десятки вариантов подобных устройств, говорят эксперты.