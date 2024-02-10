Захарова: Госдеп и Белый дом отреагировали истерикой на интервью Путина Такеру Карлсону

Реакция США на беседу Путина и журналиста Карлсона изобличает их лживость, заявили в МИДМИД России прокомментировал реакцию Белого дома и Государственного департамента на интервью Владимира Путина экс-журналисту Fox News Такеру Карлсону.
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