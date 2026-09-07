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Goldman Sachs понижает рейтинг Schindler до «продавать» из-за Китая

Goldman Sachs понижает рейтинг Schindler до «продавать» из-за Китая

Инвестиционный банк Goldman Sachs ухудшил рекомендацию по акциям швейцарского производителя лифтов и эскалаторов Schindler Holding с «нейтрального» до «продавать».

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