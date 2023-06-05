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Хачанов вернется в топ-10. В десятке будет три россиянина

Карен Хачанов по итогам «Ролан Гаррос» вернется в топ-10 рейтинга. За счет выхода в четвертьфинал он поднялся на 10-ю строчку в живом рейтинге, но его еще могли обойти Григор Димитров, Лоренцо Музетти, Франсиско Серундоло и Йошихито Нишиока.

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