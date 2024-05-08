Водоемы США захватила северная гидрилла

Агрономы из государственных учреждений Коннектикута, США, выразили обеспокоенность по поводу распространения на северо-востоке страны северной гидриллы (Hydrilla verticillata), которая является одним из самых агрессивных водных сорняков в мире.
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