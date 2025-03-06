Депутат Журавлёв — про обращение Макрона к нации: мнит себя Наполеоном

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал RT обращение французского президента Эммануэля Макрона к нации, в ходе которого он заявил, что решил начать обсуждение использования ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.