Депутат Журавлёв — про обращение Макрона к нации: мнит себя Наполеоном

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв прокомментировал RT обращение французского президента Эммануэля Макрона к нации, в ходе которого он заявил, что решил начать обсуждение использования ядерного оружия Франции для защиты всего Евросоюза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии