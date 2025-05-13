Российские охотничьи трофеи: системный подход

С древних времён охотники сохраняли трофеи как подтверждение охотничьего мастерства и храбрости. Естественно, появилась необходимость качественной оценки охотничьих достижений для решения споров, у кого лучше трофеи и трофейные коллекции.
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