Виктор Томенко в командировке сыграл в баскетбол с губернатором Красноярска

В тренировке приняли участие и другие члены правительства Красноярского края Томенко играет в баскетбол в Красноярске / Фото: Михаил Котюков, Александр Новиков Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время командировки в Красноярском крае сыграл в баскетбол вместе с членами местного правительства и главой региона Михаилом Котюковым.
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