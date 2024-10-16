Виктор Томенко в командировке сыграл в баскетбол с губернатором Красноярска

В тренировке приняли участие и другие члены правительства Красноярского края Томенко играет в баскетбол в Красноярске / Фото: Михаил Котюков, Александр Новиков Губернатор Алтайского края Виктор Томенко во время командировки в Красноярском крае сыграл в баскетбол вместе с членами местного правительства и главой региона Михаилом Котюковым.