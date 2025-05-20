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Курбан-байрам в 2025 году: как правильно отметить мусульманский праздник жертвоприношения

Курбан-байрам в 2025 году: как правильно отметить мусульманский праздник жертвоприношения

Курбан-байрам в 2025 году: как правильно отметить мусульманский праздник жертвоприношения Ольга БезродняяКурбан-байрам — это один из двух величайших исламских праздников, который отмечается мусульманами по всему миру и считается праздником жертвоприношения.

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