Курбан-байрам в 2025 году: как правильно отметить мусульманский праздник жертвоприношения Ольга БезродняяКурбан-байрам — это один из двух величайших исламских праздников, который отмечается мусульманами по всему миру и считается праздником жертвоприношения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии