В Карелии обнаружен уникальный археологический комплекс

В Кондопоге (Карелия) в пятне застройки сгоревшей деревянной церкви Успения Божией Матери XVIII века обнаружен уникальный археологический комплекс, сообщает РИА Новости со ссылкой на глава региона Артура Парфенчикова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии