Лавров: На Западе сейчас нет политиков, говорящих на основе фактов

Западные политики вновь попали под критику за распространение ложной информации о России. Глава МИД России Сергей Лавров выразил свое недовольство словам премьер-министра Великобритании Риши Сунака, который заявил о якобы отказе России от поставок энергоресурсов.
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