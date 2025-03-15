Осужденные за нападение на Суджу военные ВСУ служили в бригаде, запускавшей БПЛА

Четверо украинских военнослужащих, осужденных за нападение на Суджу в Курской области, служили в 61-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая занималась запуском беспилотников на территорию России.
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