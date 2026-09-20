ВС России поразили склады боеприпасов и цеха с БПЛА ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские военные поразили склады боеприпасов и цеха с БПЛА ВСУ. Об этом говорится в сводке ведомства.
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