Спортсмен из Адыгеи завоевал бронзу на первенстве Европы по греко-римской борьб

Копилка спортивных достижений Адыгеи пополнилась новой наградой. На первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров (до 20 лет), которое проходило с 6 по 8 июля в Скопье (Северная Македония), отличился уроженец Тахтамукайского района Амир Совмиз.