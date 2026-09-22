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Царьград

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Reuters: ЕС продлит антироссийские санкции на три года

Reuters: ЕС продлит антироссийские санкции на три года

Евросоюз согласился продлить антироссийские санкции на три года, охватив 3 000 лиц и организаций. Однако Латвия возражает против этого решения, что может привести к отказу от компромиссного соглашения, сообщили европейские дипломаты.

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