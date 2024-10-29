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«Сын Ким Чен Ына попал в плен под Купянском и уже даёт показания»

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Комментарии
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Вячеслав Гришин
Хохлосказки
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10 мин.
Владимир Алтайцев
Могли  бы.
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10 мин.
V
Valery
Люблю фейки. Можно посмеяться.
Ответить
8 мин.

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