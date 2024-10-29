Прорыв армии России к Осколу сводит с ума бандеровскую ципсоту Юлиан Репке из берлинского русофобского издания «Бильд» (Bild)*, позиционирующий себя как фанат украинского гитлера — Бандеры, с горечью написал, что «Украина проигрывает эту войну (для РФ — спецоперация — „СП“) на наших глазах».
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