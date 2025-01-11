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Форвард "Вашингтона" Овечкин броском выбил лезвие из конька Каррье

Форвард "Вашингтона" Овечкин броском выбил лезвие из конька Каррье

Российский форвард "Вашингтона" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаля" броском выбил лезвие из конька игрока канадской команды Александра Каррье, передает "Чемпионат".

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