Форвард "Вашингтона" Овечкин броском выбил лезвие из конька Каррье

Российский форвард "Вашингтона" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Монреаля" броском выбил лезвие из конька игрока канадской команды Александра Каррье, передает "Чемпионат".
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