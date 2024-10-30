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Техника безопасности: 12 вещей, которые ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке

Техника безопасности: 12 вещей, которые ни в коем случае нельзя разогревать в микроволновке

12 вещей, которые нельзя разогревать в микроволновке  Наверное, каждый из нас хотя бы раз сталкивался с новостями в духе «американка решила высушить в микроволновой печи одежду/протез/кота» и далее по тексту.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Мне мастер по ремонту СВЧ печей сказал что внутри печки обязательно должен стоять стакан с водой по мере испарения добавлять и будет вам счастье
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8 час.

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