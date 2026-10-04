Рост тарифов ЖКХ под руководством "коммунальной мафии"

Рост тарифов ЖКХ, который ожидает россиян, скрывает схему с фиктивными дворниками-мигрантами. Юрист Александр Толмачёв и общественница Александра Матвейчук разоблачили, как «коммунальная мафия» зарабатывает на аренде крыш и перекладывает долги неплательщиков на добросовестных жильцов.