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Рост тарифов ЖКХ под руководством "коммунальной мафии"

Рост тарифов ЖКХ под руководством "коммунальной мафии"

Рост тарифов ЖКХ, который ожидает россиян, скрывает схему с фиктивными дворниками-мигрантами. Юрист Александр Толмачёв и общественница Александра Матвейчук разоблачили, как «коммунальная мафия» зарабатывает на аренде крыш и перекладывает долги неплательщиков на добросовестных жильцов.

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