ВС РФ сожгли американский бронеавтомобиль Oshkosh за 500 тысяч долларов

Бойцы 39-й гвардейской мотострелковой бригады подбили двумя FPV-дронами используемый ВСУ бронеавтомобиль Oshkosh американского производства, стоимость которого составляет 500 тысяч долларов, передает агентство РИА Новости.
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