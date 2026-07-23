Захарова ответила Рубио: напомнила о 80 обещаниях Трампа

Мария Захарова ответила на заявление госсекретаря США Марко Рубио о невозможности урегулирования конфликта на Украине за 30 минут, напомнив, как президент Трамп обещал завершить его за 24 часа более 80 раз.
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