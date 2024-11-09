Требования экс-главы Украины Петра Порошенко к избранному президенту США Дональду Трампу и руководителю киевского режима Владимиру Зеленскому являются клоунадой, заявил журналистам председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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