Путин о гастарбайтерах-экстремистах: «Против этих людей нужны самые жёсткие меры»

Желание делать всё руками мигрантов аукнулось в Кремле Иван Рыбин Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Проблема мигрантов в России вышла на высочайший уровень — Владимир Путин потребовал высылать из страны нелегалов и лиц, нарушающих российские законы.