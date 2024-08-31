Россиянин паратхэквондист Рамазанов завоевал серебро Паралимпиады в Париже

Российский паратхэквондист Алиасхаб Рамазанов завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх 2024 года в Париже в категории K44, предназначенной для спортсменов с ампутацией одной руки или отсутствием пальцев ног.
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