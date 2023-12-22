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Алексей Лейпи, «Сбер»: «Льготные ипотечные программы должны быть сегментированы»

Алексей Лейпи, «Сбер»: «Льготные ипотечные программы должны быть сегментированы»

По его словам, это поддержало всю строительную отрасльКак новые требования к льготным программам изменят российский ипотечный рынок? Что будет с ценами и ставками на жилье в обозримом будущем? Отличаются ли тренды для первичного и вторичного рынков недвижимости? Обсудили с директором дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексеем Лейпи.

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