Алексей Лейпи, «Сбер»: «Льготные ипотечные программы должны быть сегментированы»

По его словам, это поддержало всю строительную отрасльКак новые требования к льготным программам изменят российский ипотечный рынок? Что будет с ценами и ставками на жилье в обозримом будущем? Отличаются ли тренды для первичного и вторичного рынков недвижимости? Обсудили с директором дивизиона «Домклик» Сбербанка Алексеем Лейпи.