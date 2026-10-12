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Царьград

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Казахстан заблокировал 117 млрд тенге мошенников через Антифрод-центр

Казахстан заблокировал 117 млрд тенге мошенников через Антифрод-центр

Внедрение интеллектуальной системы противодействия интернет-мошенничеству позволило за три года сократить число таких преступлений на 40% и повысить раскрываемость на 29,9%, сообщили в МВД Казахстана.

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