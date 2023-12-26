Спикер ГД Володин: власти Сербии должны защитить волю своего народа

Власти Сербии должны защитить волю своего народа. Сейчас страна отстаивает свою независимость, защищает национальные интересы и ценности, подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
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