Под Кровавым водопадом в Антарктиде нашли прожившие там миллионы лет организмы

Микробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что под знаменитым Кровавым водопадом в Антарктиде может существовать сообщество микроорганизмов, происходящих от морской экосистемы, которая была изолирована от остального мира на протяжении миллионов лет.