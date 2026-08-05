Под Кровавым водопадом в Антарктиде нашли прожившие там миллионы лет организмы

Микробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что под знаменитым Кровавым водопадом в Антарктиде может существовать сообщество микроорганизмов, происходящих от морской экосистемы, которая была изолирована от остального мира на протяжении миллионов лет.
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