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Политика как она есть

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Под Кровавым водопадом в Антарктиде нашли прожившие там миллионы лет организмы

Под Кровавым водопадом в Антарктиде нашли прожившие там миллионы лет организмы

Микробиологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что под знаменитым Кровавым водопадом в Антарктиде может существовать сообщество микроорганизмов, происходящих от морской экосистемы, которая была изолирована от остального мира на протяжении миллионов лет.

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