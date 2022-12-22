Посол Антонов: Визит Зеленского показал, что власти США и Украины к миру не готовы

Срежиссированная в голливудском стиле поездка в США президента Украины Владимира Зеленского окончательно подтвердила, что примирительные высказывания американской администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией - пустой звук.
Срежиссированная в голливудском стиле поездка в США президента Украины Владимира Зеленского окончательно подтвердила, что примирительные высказывания американской администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией - пустой звук.
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