Полковник Рихтер проявил чудеса аналитики и заявил, что ВСУ придется сдавать города

Отставной полковник бундесвера Вольфганг Рихтер дал интервью журналистам канала Welt и заявил о том, что Киев будет вынужден отступать под давлением превосходящих российских сил, дабы фронт окончательно не обрушился.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии