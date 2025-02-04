В европейской стране усилилась эпидемия насилия против женщин и девочек

Несмотря на многолетние обещания и стратегии правительства Великобритании, «эпидемия насилия в отношении женщин и девочек» в стране усиливается, говорится в крайне критическом отчете организации по контролю за расходами Уайтхолла.
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