Русская весна
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Русская весна

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В европейской стране усилилась эпидемия насилия против женщин и девочек

В европейской стране усилилась эпидемия насилия против женщин и девочек

Несмотря на многолетние обещания и стратегии правительства Великобритании, «эпидемия насилия в отношении женщин и девочек» в стране усиливается, говорится в крайне критическом отчете организации по контролю за расходами Уайтхолла.

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ИМ
Ильдус Мамлеев
Англия, а что вы хотели!
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