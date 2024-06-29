"Застиг врасплох". Путин преподал США важный урок

Пока США гордились и радовались своей победой против СССР.Россия потихоньку шаг за шагом преобретали свою бывшую славу времен СССР.США прохлопали ушами это.👍👍👍👍👍.

Алекс Сэм

Зато США наводнила Россию мигрантами и скоро без войны России которую мы знаем просто не станет. Так что кто кого застиг врасплох тут ещё надо подумать.