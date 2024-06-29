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"Застиг врасплох". Путин преподал США важный урок

"Застиг врасплох". Путин преподал США важный урок

После неожиданного краха и распада Советского Союза в конце 1991 года Запад во главе с Америкой не позволял России выйти из-под его влияния.

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Комментарии
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Antanas
Пока США гордились и радовались своей победой против СССР.Россия потихоньку шаг за шагом преобретали свою бывшую славу времен СССР.США прохлопали ушами это.👍👍👍👍👍.
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8 час.
Алекс Сэм
Зато США наводнила Россию мигрантами и скоро без войны России которую мы знаем просто не станет. Так что кто кого застиг врасплох тут ещё надо подумать.
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8 час.

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