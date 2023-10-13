За сутки боевики Украины 43 раза обстреляли ДНР

За истекшие сутки украинские националисты 43 раза открывали огонь по населенным пунктам ДНР. Информацию приводит представительство республики в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).
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