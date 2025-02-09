Жизнь на грани: как внучка экс-мэра Самары потратила свои богатства и оказалась за решеткой Юлия ЧелкановаВ рамках расследования по делу о преступлении, связанном с трагической смертью бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены Натальи, была арестована их внучка, 29-летняя Екатерина Бельская.